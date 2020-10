Le certificazioni dei siti di gioco: come funziona in Italia

In ogni Paese agli operatori di gioco è imposto l’obbligo di dotarsi di specifiche certificazioni che attestino la legalità e la sicurezza dei servizi offerti, ed è ovviamente presente un ente che si occupa di rilasciare tali certificazioni: nel Regno Unito, ad esempio, è la Gambling Commission a gestire le licenze, mentre negli Stati Uniti ogni singolo stato ha il diritto di regolare e proibire le attività di gioco entro i propri confini. Vediamo invece come funziona la regolamentazione degli operatori di gioco in Italia.

Il ruolo dell’ADM

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’ente italiano preposto al rilascio delle licenze per gli operatori di gioco. Prima del decreto del 2012 questo ruolo era ricoperto dall’AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, successivamente incorporata nell’ADM. Questo ente segue specifiche linee guida per la certificazione delle piattaforme di gioco, infatti non si occupa solo di valutare la legalità dei giochi e dei relativi software, ma anche di garantire agli utenti che l’operatore rispetti tutti i criteri legati alla sicurezza dei loro dati personali e dei loro conti di gioco.

La lotta al gioco illegale

Con la liberalizzazione del gioco online avvenuta nel 2006 le licenze rilasciate dall’ADM sono aumentate considerevolmente. Purtroppo, allo stesso tempo, si è verificato anche un incremento di piattaforme illegali che ha spinto l’ADM a prendere dei provvedimenti per contrastare l’inserimento nel mercato di questi operatori non autorizzati e i conseguenti rischi di truffe ai danni dei giocatori. Dal 2011 l’ADM compila una lista di portali affidabili e sicuri, consultabile sul proprio sito. Questo elenco può essere molto utile per gli utenti poiché molte piattaforme illegali cercano di simulare il logo ADM e spacciarsi per siti autorizzati. Anche le recensioni di altri giocatori possono essere un valido aiuto per distinguere le piattaforme legali da quelle non autorizzate sempre tenendo in conto la presenza necessaria del logo ADM.

I consigli per un gioco sicuro

I portali certificati dall’ADM per il gioco online, come ad esempio quello di Sisal, offrono dunque garanzie per i giocatori sia riguardo alla legalità dei software di gioco, sia riguardo alla sicurezza dei sistemi informatici che devono preservare i dati sensibili e il denaro investito sul conto di gioco. In fase di registrazione, gli operatori richiedono dati aggiornati e un documento di identità per garantire un livello superiore di sicurezza ed essere in grado di riconoscere eventuali tentativi di truffa, oltre che verificare la maggiore età del giocatore. In conclusione, se cercate un portale di gioco sicuro e affidabile per divertirvi ad esempio con le slot, il poker o la roulette online, dovreste fare sempre attenzione alla presenza del logo ADM e consultare le recensioni degli utenti oppure verificare direttamente la lista presente sul sito dell’ente.