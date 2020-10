Los Angels Lakers Campioni NBA, battuti i Miami

I Los Angels Lakers vincono il loro 17° titolo NBA e tornano sul tetto del mondo della Pallacanestro dopo molti anni di campionati più o meno anonimi. La vittoria è nemmeno a dirlo dedicata dalla squadra, dalla società e dai tifosi a Kobe Bryant, scomparso prematuramente il 26 Gennaio scorso a causa di un incidente con il suo elicottero privato. A guidare la franchigia di Los Angeles in questa cavalcata vincente la maglia ‘Mamba’ tramite la quale, tutti, giocatori e tifosi, hanno voluto vedere lo spirito di Bryant scende in campo accanto alla sua squadra del cuore. I Lakers hanno avuto ragione dei Miami Heat in sei partite (4-2) grazie alla voglia di vincere di un team compatto che ha trovato riferimenti importanti nei suoi fuoriclasse più rappresentativi, Rondo e Davis, e nella classe e carisma della nuova leggenda vivente della NBA LeBron James che vince ancora un titolo, il terzo, in un’altra franchigia.

Il video della sintesi di gara sei che ha assegnato l’anello ai Lakers – https://www.youtube.com/watch?v=FqRIg2d5CX0&feature=onebox

FMP