Macerata, scontro tra auto a Collevago

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 12 di oggi in località Contrada Collevago, nel comune di Treia, per un incidente stradale. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate tra loro e una è finita nel campo adiacente alla strada. La squadra di Macerata e quella del distaccamento di Tolentino, intervenute con due autobotti, hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti, trasportati con l’eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona dell’intervento. (can)

