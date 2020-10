Migranti. Nave Rhapsody, 53 positivi a bordo

In corso accertamenti da parte della Prefettura e della Asl

(DIRE) Bari, 12 Ott. – Sono 53 i migranti positivi al coronavirus che si trovano a bordo della Rhapsody, la nave arrivata da Palermo lo scorso 8 ottobre e attraccata al porto di Bari. La nave e’ stata noleggiata dal ministero dell’Interno per ospitare i migranti che arrivano in Italia e consentire loro di svolgere il periodo di sorveglianza sanitaria dopo i primi accertamenti medici eseguiti al momento dell’imbarco. All’arrivo a Bari sono stati effettuati altri screening sanitari su tutte le 805 persone arrivate: piu’ di 400, risultate negative al covid, sono state sbarcate e accompagnate in centri per il rimpatrio, centri di accoglienza per minori non accompagnati o destinati ricollocamento. (Adp/ Dire) 16:04 12-10-20