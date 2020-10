Salerno. Sindaco: Luci d’artista si terrà, ma evento ridotto per covid

(DIRE) Napoli, 12 Ott. – “Le luci d’artista si svolgeranno in maniera compatibile al delicato periodo che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19”. Lo annuncia il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “Si trattera’ sempre di installazioni di alta qualita’, cosa che ci ha portato a far conoscere il nostro evento anche oltre i confini nazionali. Verranno simbolicamente illuminati alcuni assi viari – spiega il primo cittadino – per non far perdere memoria della manifestazione che ha importanti ricadute sull’economia della citta’, oltre che per diffondere spirito e suggestioni natalizie e dare una speranza di futuro. Naturalmente, come in ogni circostanza, saranno applicati rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza e impediti gli assembramenti”. Rispetto alle passate edizioni “sara’ investito per le Luci d’Artista circa un quarto delle risorse previste negli anni scorsi – fa sapere Napoli – e la maggior parte di queste verranno destinate per la ristrutturazione delle esistenti luminarie, deteriorate dal tempo, e per l’acquisto di nuove che saranno utilizzate anche in futuro quando tutto questo sara’ passato”. (Nac/Dire) 18:28 12-10-20