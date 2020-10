Scuola. Gelmini: Governo superficiale, insegnanti e dirigenti lasciati soli

(DIRE) Roma, 12 Ott. – “In questi mesi mi ha sorpreso la superficialita’ con la quale il governo ha affrontato il tema della scuola”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a Radio Radicale. “Gli istituti- ha aggiunto- non sono stati messi nelle condizioni di affrontare serenamente la riapertura. Non ci sono i termo scanner, non ci sono protocolli certi. Gli insegnanti e i dirigenti hanno fatto un lavoro immane, ma sono stati lasciati soli dall’esecutivo”. (Vid/ Dire) 17:39 12-10-20