Autoarticolato si ribalta sugli svincoli di Lucca est, muore autista di 44 anni

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina intorno alle 6 al km. 66+670 dell’autostrada A/11 nel quale ha perso la vita un camionista di 44 anni. L’uomo era alla guida di un autoarticolato che trasportava un container caricato a La Spezia e diretto a Subbiano (AR) quando, mentre percorreva lo svincolo di Lucca Est in direzione Firenze, per cause in corso di accertamento da parte della Sottosezione Polstrada di Viareggio, abbatteva alcuni pannelli fonoassorbenti che sovrastano il new jersey in cemento, ribaltandosi lungo la carreggiata. Nell’occorso l’autista, dipendente di una società di trasporto merci su strada del Frusinate, riportava lesioni mortali. Sul posto intervenivano le pattuglie della Sottosezione di Viareggio e della Sezione di Lucca che procedevano ai rilievi e alla regolazione del traffico, nonché i Vigili del Fuoco di Lucca e la Croce Verde per la rimozione della salma. Lo svincolo di Lucca Est per l’autostrada A/11 direzione Firenze è rimasto chiuso al traffico al fine di consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo pesante. Sono in corso accertamenti per notiziare i familiari prossimi del decesso dello sfortunato autista.