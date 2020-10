Coronavirus. Toti: Subito clausola salvaguardia per matrimoni

‘Deroga per chi li ha già organizzati per questo weekend’

(DIRE) Genova, 13 Ott. – “I matrimoni sono eventi che si organizzano in largo anticipo, con invitati che arrivano dall’altra parte del mondo, per cui si versano importanti caparre con grande dispendio. Deve esserci una clausola di salvaguardia che permetta alle persone di recuperare i soldi che hanno gia’ versato e ai locali, che hanno preso impegni, di avere un risarcimento”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un post su Facebook, analizzando i contenuti del nuovo dpcm. “Sto gia’ ricevendo segnalazioni di questo genere e queste persone meritano risposte- prosegue il governatore- che cosa faranno gli sposi che hanno gia’ organizzato battesimi o matrimoni per questo weekend? Almeno a loro servirebbe una deroga per poterli realizzare. Bisogna dare il tempo di adeguare le proprie vite alle nuove regole”. (Sid/ Dire) 12:50 13-10-20