Crotone. Giunta approva delibera per videosorveglianza

Progetto definitivo che sfrutta finanziamento da 655mila euro

(DIRE) Reggio Calabria, 13 Ott. – La giunta comunale di Crotone, tra i primi atti proposti dal nuovo sindaco Vincenzo Voce, ha approvato una delibera per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, sfruttando i finanziamenti statali previsti dal Decreto legge 14/2017. L’ufficio Tecnico comunale ha redatto la progettazione definitiva per la realizzazione degli impianti sul territorio cittadino per un importo di 655.149 euro. Il provvedimento di giunta consentira’ l’immediata trasmissione della proposta progettuale all’Ufficio territoriale di governo per la partecipazione all’avviso pubblico di cui al Decreto ministeriale. (Com/Mav/Dire) 18:40 13-10-20