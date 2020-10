Federvolley. Serie A2F: Il Club Italia CRAI riparte dal turno infrasettimanale con Sassuolo

Dopo due settimane di stop, il Club Italia CRAI torna in campo domani sera alle 20.30 al Centro Federale Pavesi di Milano con un’infrasettimanale in occasione della 5ª giornata del Girone Ovest del Campionato di A2. Le azzurrine non hanno disputato il 3° e il 4° turno della regular season (le gare saranno recuperate nelle prossime settimane) per la concomitanza con l’Europeo U17 che ha visto impegnate alcune atlete e il secondo allenatore Michele Fanni.

La stagione della formazione federale, allenata dal tecnico Massimo Bellano, riprende quindi dal match con la Green Warriors Sassuolo che arriva nel capoluogo lombardo forte della vittoria per 3-0 ottenuta domenica scorsa in casa contro l’Eurospin Ford Sara Pinerolo.

In queste settimane di lontananza dal campo le azzurrine hanno proseguito ad allenarsi e a lavorare intensamente.

“Abbiamo utilizzato queste due settimane per proseguire nel percorso di sviluppo individuale e di squadra che caratterizza il nostro progetto – spiega il tecnico Bellano -. L’attenzione è stata focalizzata sulla stabilizzazione della fase di cambio palla e sulla ricerca di una maggiore solidità della ricezione e del primo attacco”.

Nelle prime due giornate disputate le azzurrine hanno dimostrato in campo buon gioco e tanta grinta.

“Nel corso dei primi due match – prosegue l’allenatore azzurrino – sono arrivate indicazioni interessanti. Per noi il campionato rappresenta solo una parte del lavoro previsto nell’ambito del percorso Club Italia che è prima di tutto di formazione tecnica, personale e di squadra di ciascuna delle atlete. Aspetto, questo, che non deve essere dimenticato: i risultati delle partite, pur rimanendo importanti, non sono il nostro obiettivo principale”.

Domani sera le azzurrine avranno la possibilità di misurarsi nuovamente con la Green Warriors, formazione incontrata più volte sia in occasione di partite ufficiali sia in amichevole.

“Già sulla carta Sassuolo appariva una squadra solida e tosta – conclude Bellano – idea che ha trovato conferma partita dopo partita in questa prima parte della stagione. Con il match di domani si apre per noi un ciclo di gare impegnative, ma abbiamo tutte le carte in regola per poter competere. Il calendario del campionato ci offre la possibilità di alzare costantemente il nostro livello e l’obiettivo al termine di questo primo ciclo è quello di ottenere una crescita generale di tutte le nostre atlete”.

I PRECEDENTI – I due precedenti in Serie A2 tra Club Italia CRAI e Green Warriors Sassuolo risalgono alla passata stagione. In entrambi i casi, le partite erano in programma nella seconda giornata della regular season, è stato necessario ricorrere al tiebreak. La prima gara (13-10-2019) è stata giocata a Milano e la vittoria è stata conquistata da Sassuolo; mentre il secondo match (08-12-2019) è stato vinto in trasferta dalle azzurrine

ARBITRI – La partita di domani sarà arbitrata da Angelo Santoro e Stefano Nava.

DIRETTA TV – La gara di domani sarà trasmessa in live streaming su LVF TV, la web-tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile (www.lvftv.com).

LA GIORNATA – Questo il calendario della 5ª giornata del Girone Ovest del Campionato di A2 in programma mercoledì 14 ottobre alle 20.30.

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Lpm Bam Mondovì

Barricalla Cus Torino-Acqua & Sapone Roma Volley Club (14-10-2020, ore 17:00)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio-Sigel Marsala (15-10-2020, ore 20:30)

Club Italia CRAI-Green Warriors Sassuolo

Exacer Montale-Geovillage Hermaea Olbia

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone Ovest del Campionato di A2

1. Acqua & Sapone Roma Volley Club 9; 2. Green Warriors Sassuolo 8; 3. Sigel Marsala 7; 4. Lpm Bam Mondovì 6*; 5. Futura Volley Giovani Busto Arsizio 6; 6. Barricalla Cus Torino 6; 7. Eurospin Ford Sara Pinerolo 5; 8. Club Italia CRAI 4**; 9. Geovillage Hermaea Olbia 3*; 10. Exacer Montale 0.

* una partita in meno

** due partite in meno