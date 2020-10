Giappone. Al via la Tokyo Fashion Week 2020

Evento originariamente previsto a Marzo posticipato causa pandemia

(DIRE) Tokyo, 13 Ott. – Partita ufficialmente la settimana della moda di Tokyo, il più importante evento del settore moda in Giappone e passerella internazionale per le ultime tendenze del settore per la stagione autunno-inverno 2020, in un contesto condizionato dal virus. Circa il 70% dei circa 40 marchi partecipanti si è astenuto dal tenere sfilate, per cui gli appassionati di moda e gli operatori di settore assisteranno in video in streaming all’evento, che nel programma prevede anche focus dedicati alle collezioni del designer parigino Masayuki Ino e a ‘Facetasm’ di Hiromichi Ochiai. L’evento era originariamente previsto per marzo 2020 ma e’ stato posticipato a causa della pandemia di coronavirus. (Ran/Dire) 08:33 13-10-20