Milano, 500 grammi di hashish in casa: arrestato dalla Polizia

La scorsa notte, gli agenti delle volanti hanno individuato in via Fioravanti un appartamento al cui interno vi era un uomo italiano di 27 anni che spacciava droga. All’interno della casa, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 500 grammi di hashish, 4 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, un coltello da cucina con lama di 20 cm cosparsa di sostanza stupefacente, tre telefoni cellulari e il materiale per il confezionamento. Gli agenti hanno arrestato l’uomo per detenzione e spaccio di droga.

