Puma tampina un escursionista per sei minuti su una montagna dello Utah

Terrificante faccia a faccia nei pressi di un sentiero

L’americano K.B. si trovava su un sentiero in una foresta nello Utah (Stati Uniti) quando si è accorto che qualcuno lo stava osservando: un grosso puma di oltre 63 kg. “Era a venti metri, un mostro. Non avevo nulla per difendermi”. Lo “stalking” è andato avanti per sei minuti durante i quali il leone di montagna iniziò a inseguirlo, a lanciarsi e a caricarlo. B. ha registrato il terrificante incontro di quasi sei minuti con il suo cellulare prima di riuscire a spaventare l’animale con una pietra. Alla fine il leone di montagna, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, se n’è andato per la sua strada. Poche ore dopo, ha raccontato la sua disavventura ai giornalisti locali postando il video su Facebook. Spiegando che ogni volta che si chinava per cercare di afferrare una pietra, il felino si irrigidiva e diventava un po’ più aggressivo. Il puma, in realtà, è un felino timido, che evita solitamente gli insediamenti umani. Occasionalmente, tuttavia, può attaccare l’uomo. Si tratta dell’unico dei “piccoli felini” ad essere considerato potenzialmente pericoloso per le persone. Ecco lo spaventoso video: https://youtu.be/JbmVLyDAz3E