(DIRE) Roma, 14 Ott. – E’ ipotizzabile un mini lockdown regionale per la Campania? “Siamo in costante aggiornamento con i presidenti delle regioni. Dobbiamo collaborare, collaborare e collaborare. Abbiamo predisposto per la Campania, come per tutte le regioni, la possibilita’ per gli stessi presidenti di poter introdurre delle misure ristrettive non appena se ne presentasse la necessita’”. Cosi’ Giuseppe Conte, lasciando Capri. (Anb/ Dire) 18:28 14-10-20