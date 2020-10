Fisco. Gelmini: Governo da una parte tende la mano, dall’altra…

(DIRE) Roma, 14 Ott. – “Da una parte il governo, per bocca del ministro Gualtieri, valuta una proroga della moratoria sui crediti per le imprese, dall’altra blocca quella fiscale. Da domani, infatti, arriveranno circa 9 milioni di cartelle esattoriali ad aziende e cittadini, e allo stesso tempo ci sara’ ci sara’ uno stop al blocco dei pignoramenti. L’esecutivo da una parte tende la mano, dall’altra e’ pronta a succhiare il sangue agli italiani. Con questa logica punitiva il Paese non va da nessuna parte. In questo difficile contesto economico nel quale ci troviamo dobbiamo dare flessibilita’ ed opportunita’. Non e’ il tempo dello Stato padrone e dell’austerita’”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Mar/ Dire) 11:51 14-10-20