Istat: nel 2018 economia sommersa e illegale a 221 mld, 11,9% Pil

Unità di lavoro irregolari sono 3 mln 625 mila

(DIRE) Roma, 14 Ott. – Nel 2018 l’economia non osservata, che comprende economia sommersa ed economia illegale, si attesta a 211 miliardi di euro, con un peso dell’11,9% sul Pil. Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘L’economia non osservata nei conti nazionali – anni 2015-2018′. Rispetto al 2017, si riduce di circa 3 miliardi, confermando la tendenza alla discesa dell’incidenza sul Pil dopo il picco raggiunto nel 2014 (13,0%). L’economia sommersa ammonta a poco meno di 192 miliardi di euro e le attivita’ illegali a circa 19 miliardi. Le unita’ di lavoro irregolari nel 2018 sono 3 milioni 652 mila, in calo di 48 mila unita’ rispetto al 2017. (Vid/ Dire) 10:29 14-10-20