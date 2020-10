Milano, tentano furto al bar-tabacchi. La Polizia arresta un uomo

La scorsa notte la volante dell’Ufficio Prevenzione Generale è intervenuta in via Giovanni Cagliano a seguito di una segnalazione di persone sospette che si aggiravano nei pressi di un bar tabacchi. I poliziotti sul posto hanno individuato un uomo, cittadino marocchino, che alla vista della Polizia ha tentato invano la fuga prima di essere fermato. Gli agenti visionando le immagini di videosorveglianza hanno accertato che il 44enne, unitamente a un complice, aveva sollevato la saracinesca e infranto la vetrata del locale per poi farvi accesso. I poliziotti l’hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso.

