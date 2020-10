Monopoli (Ba): spaccio di eroina e cocaina

Denunciato un giovane pregiudicato 27enne dalla Polizia di Stato

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Monopoli, in particolare per il mercato dell’eroina, dopo le 3 misure cautelari eseguite dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Monopoli, con le quali sono stati arrestati altrettanti spacciatori. Alcuni giorni fagli agenti hanno individuato e “bloccato” un altro spacciatore appena rientrato da Bari con dosi di eroina e cocaina pronto a piazzarle sul mercato cittadino. Nel corso dell’attività è stato individuato e sequestrato il necessario per una piccola attività di spaccio con il sequestro di 7 grammi di eroina ed una dose di cocaina; il giovane monopolitano di 27 anni, con precedenti specifici, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. (foto di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Bari/articolo/15695f86d1c85d91a780705723