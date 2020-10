(DIRE) Bruxelles, 14 Ott. – Chiusura di bar, ristoranti e vietata la vendita di alcolici dopo le 20. Il governo dei Paesi Bassi ha deciso per l’entrata in vigore da oggi di nuove misure per affrontare la pandemia da coronavirus. Le nuove restrizioni saranno in vigore per un minimo di quattro settimane, dopo la quale Amsterdam decidera’ se rinnovarle o attenuarle. (Pis/Dire) 11:49 14-10-20