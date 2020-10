Calabria: è morta Jole Santelli

Jole Santelli, Presidente della Calabria, eletta a Febbraio scorso ed esponente di spicco nel Centrodestra calabrese, è venuta a mancare improvvisamente durante la notte. Aveva quasi 52 anni, la Santelli combatteva da tempo contro un cancro. Pare che le sue condizioni di salute si fossero aggravate nelle ultime ore. Ultimamente era alla ribalta della politica nazionale per l’ottimo modo in cui aveva affrontato l’epidemia da coronavirus in Calabria. La Calabria oggi è in lutto per la prematura scomparsa di Jole Santelli.

Jole Santelli è stata Parlamentare, Sottosegretario alla Giustizia poi Sottosegretario al Lavoro, Assessore e Vice-Sindaco nella città di Cosenza, quindi prima donna a diventare Presidente della Regione Calabria con il 55,3% delle preferenze.

FMP