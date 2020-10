Morte Presidente Santelli, minuto di silenzio alla Camera e al Senato

Presidenza – Catanzaro, 15/10/2020

Un minuto di silenzio nell’aula del Senato per ricordare il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, scomparsa oggi. A chiederlo è stata la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Al termine, c’è stato un applauso dei senatori, tutti in piedi. «Jole Santelli è stata per tutti noi una grande testimonianza di coraggio», ha detto Casellati con la voce trattenuta dalla commozione e ha aggiunto: «La Calabria perde una grande guida e un solido punto di riferimento».

Anche l’Aula della Camera dei deputati ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

Il presidente Santelli è stata infine ricordata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Anche questa assemblea ha osservato un minuto di silenzio.

Fonte: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?19403