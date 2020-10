Nuoro, Vigili del Fuoco liberano un cane rimasto incastrato nel cancello

Un cane bassotto è rimasto imprigionato con la testa fra gli elementi metallici di un cancello, in località “Sa Tanca e Bore”, nel Comune di Siniscola. Per liberarlo sono intervenuti, nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco che hanno dovuto utilizzare un divaricatore idraulico per distanziare gli elementi e consentire al piccolo animale di tornare libero. L’animale non ha riportato danni o ferimenti ed è stato consegnato alla Polizia Municipale di Siniscola per rintracciare il proprietario. (can)

