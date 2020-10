Riforme. Bernini (FI): Da maggioranza spettacolo surreale

(DIRE) Roma, 15 Ott. – “Il premier Conte predica ogni giorno coesione nazionale per la nuova emergenza Covid, ma la sua maggioranza sta offrendo uno spettacolo surreale, col peggior repertorio politichese delle verifiche di governo, dei penultimatum, delle richieste di rimpasto e della guerriglia quotidiana. Cosi’ le riforme che il Pd riteneva fondamentali per bilanciare il taglio dei parlamentari sono impantanate nel vortice dei ricatti, mentre partono le cartelle esattoriali e il Mes non viene attivato. È l’ennesima conferma della distanza abissale di questa improbabile coalizione dai problemi di un Paese in difficolta’ e che teme un nuovo lockdown”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 18:28 15-10-20