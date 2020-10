Tanzania. Kilimangiaro brucia, in arrivo 500 pompieri volontari

Governo Tanzania valuta l’acquisto di elicotteri antincendio

(DIRE) Roma, 15 Ott. – In Tanzania il Kilimangiaro brucia. La piu’ alta montagna d’Africa – oltre 5.500 metri sul livello del mare – e’ da giorni in balia degli incendi che, denuncia la stampa locale, le autorita’ faticano a domare. Per questo i vigili del fuoco hanno “arruolato” 500 volontari pronti a contrastare i roghi che stanno devastando uno dei polmoni verdi piu’ importanti del continente, che ospita una biodiversita’ preziosa e delicata. Come riferisce il quotidiano tanzaniano The Citizen, il ministro per le Risorse naturali e il Turismo, Hamisi Kigwangalla, ha avvertito che l’ecosistema montano e’ a rischio e che ad alimentare le fiamme, che proseguono dallo scorso fine settimana, contribuiscono i forti venti e il clima secco. Kigwangalla ha detto che restano da chiarire le cause dell’incendio, che per ora non ha fatto registrare vittime tra la popolazione. Il ministro ha d’altra parte assicurato che si sta facendo il possibile per riportare la situazione sotto controllo, con il governo al lavoro sull’acquisto di elicotteri antincendio.

(Alf/Dire) 16:52 15-10-20