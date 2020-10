Coronavirus. Bernini (FI): Sempre più urgente attivare fondi MES

(DIRE) Roma, 16 Ott. – “Per contrastare la seconda ondata del Covid serviranno circa 17 miliardi, quasi la meta’ dei 40 previsti nella manovra di fine anno. Ma non basteranno comunque a rafforzare la medicina territoriale che sta purtroppo dimostrando vistose carenze nel controllo dei test e dei tamponi. Si parla apertamente di epidemia fuori controllo in diverse regioni e della mancanza di anestesisti per le terapie intensive. Ecco: di fronte a una situazione in rapido deterioramento, sanitario ed economico, cosa aspetta il governo ad attivare i fondi del Mes? Non e’ un’ossessione di Forza Italia: e’ un mistero sempre piu’ inspiegabile”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 17:57 16-10-20