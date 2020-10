Coronavirus. In Lombardia stop a sport e sale gioco, stretta su bar

Fontana: “Chiederemo al Governo compensazioni per attività ridotte”

(DIRE) Milano, 16 Ott. – Stop di tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il ‘contatto fisico’, comprese quelle dei settori giovanili, rimodulare le regole e gli orari per bar e ristoranti vietando altresi’ il consumo sul suolo pubblico, chiusura delle sale gioco, sale scommesse e Sale Bingo. Queste le decisioni emerse dal vertice a Palazzo Lombardia tra il presidente regionale Attilio Fontana, la Prefettura e i sindaci del territorio (collegati da remoto), una sintesi che verra’ sottoposta al vaglio del Comitato tecnico scientifico per poi tramutarsi in un’ordinanza che entrera’ in vigore da domani, sabato 17 ottobre. A questo Fontana aggiunge “la necessita’ urgente di trasmettere al Governo un messaggio forte e chiaro sull’opportunita’ di attivare un modello scolastico che preveda lezioni a distanza alternate e lo scaglionamento dell’orario di ingresso a scuola, cosi’ da togliere pressione al sistema del trasporto pubblico locale”. (SEGUE) (Nim/ Dire) 18:08 16-10-20