Francesca Russo (Confintesa Sanità Roma e Lazio): Adesione alla Manifestazione Nazionale al Circo Massimo (Rm) degli Infermieri e delle Professioni Sanitarie

Ieri 15/10/2020, a Roma al Circo Massimo, si è tenuta con grande successo, la Manifestazione Nazionale indetta per la tutela e valorizzazione degli Infermieri delle Professioni Sanitarie in genere. Confintesa Sanità ha partecipato insieme ad altre OO.SS, presente il Segretario Confintesa Sanità Roma e Lazio, Francesca Russo. “Rivendichiamo un reale e cospicuo aumento salariale oltre che una nuova tipologia di contratto che valorizzi la professionalità della figura dell’infermiere professionale che non dimentichiamo, essere ormai laureato in scienze infermieristiche, non lo si può quindi considerare sic et simpliciter un factotum della corsia o dei reparti ospedalieri”, così dichiarano Francesca Russo, Segretario Confintesa Sanità Roma e Lazio, Francesco Lippo, Coordinatore Nazionale Sanità Pubblica e Domenico Amato Segretario Nazionale Confintesa Sanità.

