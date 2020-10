Meteo: Weekend caldo e soleggiato su gran parte della Penisola, nebbie in alta quota

12:06 – Il weekend si preannuncia abbastanza soleggiato su tutta la Penisola, non mancheranno tuttavia minacce di piogge da parte del vortice di bassa pressione che lentamente si muove verso levante. Nella giornata di Sabato al Nord, nonostante un generale bel tempo, si potrebbero verificare episodi sparsi di nebbia o dense foschie. Il Centro e il Sud Italia, soprattutto nel basso Lazio, Campania, Calabria, le coste tirreniche della Sicilia, Sardegna, Molise e Puglia, potrebbero verificarsi episodi di piogge improvvise alternate a cieli soleggiati. L’incerto Sabato lascerà il posto ad una Domenica soleggiata e asciutta su tutto il territorio Nazionale, in particolar modo nell’estremo Sud, dunque in Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature minime italiane raggiungeranno anche i 5° nelle ore notturne, mentre durante il giorno si preannunciano temperature più calde, infatti alcune zone registreranno anche picchi di 20°. La situazione di caldo e Sole si protrarrà anche per la prossima settimana.

SM