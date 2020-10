Milano: multati fidanzati con mascherina abbassata. Si stavano baciando

Multata coppia di fidanzati che si baciava in strada in Corso Sempione a Milano. La notizia sta rimbalzando sui socialnetwork già da qualche ora di un 41enne italiano e della sua compagna straniera sanzionati dalla Polizia Locale di Milano con un verbale di 400 euro a testa giorno 9 di Ottobre. “Persona a meno di un metro di distanza senza mascherina”, questa la dicitura per la quale i due fidanzati sarebbero incorsi nella trasgressione delle norme previste nell’ultimo DPCM, in base all’interpretazione, forse troppo zelante, degli agenti che li hanno fermati. Sanzione per la quale il diretto interessato preannuncia ricorso in quanto i due erano anche da soli.

FR