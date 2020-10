Prato. Operazione antidroga al Soccorso. Arrestato spacciatore albanese di cocaina

Nuova operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Prato, che ieri mattina ha permesso di trarre in arresto un trentottenne pregiudicato albanese, trovato nella disponibilità di 930 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, nascosti in un garage privato posto all’interno di uno stabile condominiale di via Torino, nel quartiere cittadino del “Soccorso”. Nel dettaglio, gli investigatori della Squadra Mobile pratese, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti in città, avevano di recente notato come l’uomo, annoverante precedenti per reati contro il patrimonio, avesse verosimilmente avviato una fiorente attività di spaccio di stupefacenti; quindi in mattinata veniva effettuato un controllo in un garage del Soccorso di proprietà di un italiano, risultato poi completamente estraneo ai fatti accertati, ma in uso all’albanese che assisteva alla perquisizione del garage, dove si rinvenivano e sequestravano 3 involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina per complessivi 930 grammi, nonché una bilancina di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento di singole dosi di droga. Il trentottenne veniva pertanto tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, quindi trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Prato, fino a stamattina, quando l’albanese è comparso davanti all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto degli Agenti, disponendo a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Prato/articolo/8045f898ba24e0d2069180262