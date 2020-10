Coronavirus. 10925 Nuovi casi, +915 nelle 24h, morti in calo: oggi sono 47

(DIRE) Roma, 17 Ott. – Novecentoquindici contagi da Covid 19 in piu’ in 24 ore: i nuovi casi sono 10.925 rispetto ai 10.010 di ieri. Lo riferisce il bollettino del Ministero della Salute. I morti sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri. Sono stati eseguiti 165.837 tamponi, nuovo record. Ieri erano stati 150.377. Si assiste a un nuovo aumento dei ricoveri, con le terapie intensive che aumentano di 67 nelle 24 ore, 15 piu’ di ieri. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva salgono cosi’ a 705. Piu’ consistente l’aumento dei ricoveri ordinari, che crescono di 439 (ieri 382), e sono in totale 6.617. La regione con piu’ casi rimane stabilmente la Lombardia, con 2.664 nuovi casi positivi. A seguire Campania (1.410), Lazio (994), Piemonte (972) e Toscana (879). Nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio, ma comunque in netta crescita, la Basilicata con 57 nuovi casi. Diminuisce il numero di guariti, 1.255 oggi contro i 1.908 di ieri, per un totale di 249.127. (Rai/ Dire) 18:13 17-10-20