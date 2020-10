Elezioni CEV: Boricic di nuovo Presidente, Arena confermato Vice-Presidente senior

A Vienna nel corso della 41esima Assemblea Generale Aleksandar Boricic è stato confermato alla guida della CEV per il prossimo quadriennio. Il presidente uscente ha battuto nettamente l’altro candidato Hanno Pevkur (36 voti a 19). Alla votazione hanno partecipato 55 federazioni (42 presenti e 13 deleghe) con il solo Galles assente. Conferma importante anche per Renato Arena, eletto nuovamente nel Consiglio d’Amministrazione della Cev, in qualità di vice presidente senior. Il risultato è stato accolto con grande soddisfazione dal presidente Cattaneo e da tutta la Federazione Italiana Pallavolo, schierata con forza al fianco di Aleksandar Boricic e di Renato Arena. Per la Fipav hanno preso parte all’Assemblea Cev il vice presidente Giuseppe Manfredi e il general manager delle nazionali azzurre Libenzio Conti.

Questa la composizione completa del nuovo board Cev:

Aleksandar Boričić (SRB) – Presidente

Renato Arena (ITA) – Vice Presidente Senior

Eric Adler (DEN) – Vice Presidente e Tesoriere

Michel Everaert (OLA)- Vice Presidente

Margaret Ann Fleming (SCO) – Vice Presidente

Lubor Halanda (SVK) – Vice Presidente

Emma Labrador (GIB) – Vice Presidente

Miroslaw Przedpelski (POL) – Vice Presidente

Stanislav Shevchenko (RUS) – Vice Presidente

Zdeslav Barac (CRO)

Geert De Dobbeleer (BEL)

Lubomir Ganev (BUL)

René Hecht (GER)

Jalil Jafarov (AZE)

Gernot Leitner (AUT)

Lennart Neovius (SCE)

Metod Ropret (SLO)

Eric Tanguy (FRA)

Gudmundur Helgi Thorsteinsson (ISL)

Insieme al neoeletto presidente CEV, membro di diritto del Board Fivb, dopo due turni elettorali sono stati scelti gli 8 candidati europei per il Consiglio d’Amministrazione della FIVB del prossimo quadriennio:

Renato Arena (ITA)

Michel Everaert (OLA)

Miroslaw Przedpelski (POL)

Stanislav Shevchenko (RUS)

Annie Peytavin (FRA)

Geert De Dobbeleer (BEL)

Lubor Halanda (SVK)

Zdeslav Barac (CRO)

La prossima Assemblea Generale della CEV si terrà a Katowice (Polonia) il 18 settembre 2021, in concomitanza con il week end finale dei Campionati Europei maschili.