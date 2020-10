Messina. Sequestrati agli imbarcarderi quasi 20 kg di cocaina

Gli uomini della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato presso gli gli imbarcaderi dei traghetti, che collegano la Sicilia con la Calabria, circa 20 kg di cocaina. La sostanza stupefacente era nascosta a bordo di un’autovettura proveniente da Villa San Giovanni (RC). I panetti erano ben occultati sotto il vano bagagli posteriore di un SUV scuro, fermato per un controllo non appena sceso dalla nave. La droga, rivelatasi successivamente cocaina, non è sfuggita al fiuto dell’unità cinofila in affiancamento ai militari delle Fiamme Gialle di Messina.

