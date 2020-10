Milano, contrasto allo spaccio: la Polizia arresta 3 persone e sequestra 1,4 kg di droga

Nella notte di Venerdì, in due distinti interventi, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone per detenzione e spaccio di stupefacenti, sequestrando un totale di circa 1, 4 kg di stupefacenti.

Alle 23 circa, dopo la segnalazione di una lite in un appartamento di via Amundsen, gli agenti delle volanti si sono recati sul posto accertando che in realtà si trattasse di schiamazzi provenienti dall’appartamento segnalato. Sul pianerottolo poco distante dall’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, un sacchetto in cellophane contenente 320 grammi di hashish. Il proprietario dell’appartamento ha aperto la porta d’ingresso scusandosi per il disturbo arrecato. In questo frangente, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un altro sacchetto riposto sul tavolino dell’abitazione; il controllo ha potuto accertare che al suo interno vi era 1 kg di hashish. Il 31enne italiano è stato così arrestato.

Solo mezz’ora dopo in Corso Lodi, un ordinario controllo a carico di un 23enne e un 24enne marocchini, ha portato al sequestro di 50 grammi di cocaina che i malviventi detenevano all’interna della propria autovettura. I poliziotti hanno dunque arrestato i due giovani, risultati irregolari sul territorio nazionale.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f8adac9bd607303990013