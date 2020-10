Roma. Arrestati 8 borseggiatori in poche ore

Comando Provinciale di Roma – Roma , 17/10/2020 10:35

Non conoscono sosta i controlli dei Carabinieri del Gruppo di Roma mirati a prevenire e reprimere lo spiacevole fenomeno dei borseggi. Nella sola giornata di ieri, i militari hanno arrestato 8 persone, tutte con l’accusa di furto aggravato.

Una coppia di cittadini romeni, lui 38enne e lei 35enne, è stata bloccata all’interno della stazione metropolitana “Barberini”, dai Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto, subito dopo aver rubato un portafoglio, con all’interno denaro contante, ad un pendolare residente in provincia di Latina.

Poco più tardi, a bordo dell’autobus ATAC linea “64”, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, all’altezza della fermata di largo di Torre Argentina, hanno arrestato un cittadino serbo di 60 anni, senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo aver rubato un costoso smartphone ad un 57enne egiziano che lo custodiva all’interno della tasca laterale della sua giacca.

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino palestinese e un cittadino tunisino, entrambi 45enni, nella Capitale senza fissa dimora e pregiudicati, sorpresi in una boutique di via del Corso subito dopo aver sfilato il portafogli ad una donna della provincia dell’Aquila.

In serata, infine, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato due ragazze di 22 e 25 anni e un giovane di 17 anni, tutti di origini bosniache e già conosciuti alle forze dell’ordine, che in via Boccea, alla fermata di un bus, hanno furtivamente accerchiato un’anziana che stava salendo a bordo del mezzo pubblico. Dopo averne ostacolato l’ingresso e sfruttando la “copertura” di una voluminosa sciarpa, hanno frugato nella borsa riuscendo a rubarle il portafogli. La scena, loro malgrado, è stata vista dai Carabinieri che li hanno immediatamente bloccati.

In tutti i casi citati, la refurtiva è stata recuperata, mentre gli arrestati sono in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.

