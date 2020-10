Uno dei più importanti servizi di musica in streaming al mondo, Spotify, ricerca in questo momento tirocinanti per diverse aree operative. Lanciato nell’Ottobre 2008 dalla startup svedese Spotify AB, Spotify può vantare su milioni di utenti ed ha sede principale a Stoccolma. Gli stage prevedono una retribuzione e un programma per l’inserimento professionale. Di seguito alcuni tra i tirocini attualmente aperti presso Spotify negli Stati Uniti e in Europa:

Research Scientist;

Podcast Operations;

Podcast Audio Engineering;

Commercial Partnerships;

Music Culture & Editorial;

Product Marketing;

Business Strategy;

Advertising Sales;

Corporate Development.

Le candidature a Spotify dovranno essere inoltrate entro il 30 novembre 2020: a questo indirizzo tutti i dettagli sulle offerte e le modalità di applicazione.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Tirocini-retribuiti-presso-Spotify.aspx