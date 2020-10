L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 160 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, categoria D. Possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali per partecipare a un concorso pubblico, come la cittadinanza e il godimento dei diritti civili e politici, e i seguenti requisiti specifici:

Laurea in Infermieristica, Lauree delle Professioni sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica, ovvero diploma universitario di Infermiere

Iscrizione al relativo Albo professionale

Gli esami consistono in:

una prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti la materia;

una prova pratica consistente nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso concernenti le conoscenze delle tecniche e delle prestazioni;

una prova orale: colloquio sulle materie attinenti al profilo

La candidatura dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica entro il primo novembre 2020. Per consultare il concorso.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Avellino-concorso-per-160-infermieri.aspx