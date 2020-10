European Green Capital, un premio per le città

Un concorso per le città europee più sostenibili e green. La competizione, lanciata dalla Commissione europea, è rivolta a città con più di 100.000 abitanti e valuta l’impegno a favore della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In particolare, gli indici osservati per l’assegnazione del premio sono i seguenti:

Qualità dell’aria

Rumore

Rifiuti

Acqua

Natura e biodiversità

Sostenibilità ambientale

Economia verde

Climate Change: Mitigation

Climate Change: Adaptation

Mobilità urbana sostenibile

Energy Performance

Governance

Il bando è disponibile a questo indirizzo: la call resterà aperta fino al 28 Ottobre prossimo, e la città vincitrice riceverà un premio di 600mila euro per incrementare attività e iniziative a favore della sostenibilità.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/European-Green-Capital-un-premio-per-le-citta.aspx