«I locali della Corte d’Appello di Reggio Calabria resteranno chiusi al pubblico sino alle 12 di domani». Questa la comunicazione per gli avvocati e gli addetti ai lavori dopo la notizia che un giudice è risultato positivo al tampone per coronavirus. La struttura reggina è stata chiusa per permettere le operazioni di sanificazione dei locali e delle aule, Lunedì a tarda mattinata dovrebbe tornare tutto alla normalità in Corte d’Appello come riporta la Gazzetta del Sud on line.

FMP