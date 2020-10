I Vigili del Fuoco hanno affrontato una missione “speciale” in cui è stato impegnato per il reparto volo dei Vigili del Fuoco della città di Genova. Una culla termica ed un’intera equipe medica sono state trasportate a bordo dell’elicottero DragoVF 72 per il trasferimento d’urgenza di una neonata dall’ospedale di Ancona, nelle marche, all’ospedale Gaslini di Genova in Liguria.

