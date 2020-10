Aeroporti. Dalla Puglia tre nuovi collegamenti con Sicilia e Sardegna

I voli partiranno da Bari e Brindisi da Dicembre

(DIRE) Bari, 19 Ott. – Bari-Catania, Brindisi-Palermo e Brindisi-Cagliari sono i nuovi collegamenti che Ryanair, ha annunciato oggi. Si tratta di nuove rotte nazionali dovute a una domanda “record” da parte dei consumatori italiani. I voli aggiuntivi saranno operativi a partire dal prossimo primo dicembre. “Siamo lieti di annunciare 3 nuove rotte nazionali in Italia, operativi a partire dal 1 dicembre 2020. L’Italia e’ uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettivita’ regionale e il turismo in tutto il Paese”, dichiara Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair. I viaggiatori possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021, volando con le tariffe piu’ basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio. La compagnia ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire 9,99 euro per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledi’ prossimo solo sul sito web Ryanair.com. “La decisione del vettore – commenta Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia – e’ indice di una visione strategica che va al di la’ del momento storico contingente. Le nuove rotte annunciate da Ryanair rafforzano una direttrice di traffico che risponde a una crescente domanda di mobilita’ tra l’area sud est del Paese e le due grandi isole italiane”. (Com/Adp/ Dire) 16:44 19-10-20