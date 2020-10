Coronavirus. Calabria, finora istituite 9 zone rosse

Riguardano 7 comuni e 2 aree di accoglienza migranti

(DIRE) Reggio Calabria, 19 Ott. – Attualmente sono 9 le ordinanze emanate dalla Regione Calabria che istituiscono le “zone rosse” per la prevenzione dell’emergenza da Covid-19. Dal 15 settembre ad oggi i provvedimenti di contenimento del virus riguardano i Comuni di: Celico (Cosenza), Casali del Manco (Cosenza), Sant’Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria), Torre Ruggiero (Catanzaro), Sinopoli (Reggio Calabria), Stefanaconi (Vibo Valentia), Oppido Mamertina (Reggio Calabria). Zone rosse sono state attivate anche in due aree di accoglienza per migranti: la tendopoli nell’area industriale di San Ferdinando (Reggio Calabria) e il campo container di Rosarno (Reggio Calabria). (Mav/Dire) 15:34 19-10-20