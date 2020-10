Coronavirus. Conte: Lockdown circoscritti non esclusi, ma non generale

“Tutelare anche economia ed assecondare ripresa”

(DIRE) Roma, 19 Ott. – La strategia oggi deve essere “diversa”. La curva e’ “obiettivamente preoccupante, ci stiamo predisponendo per evitare un lockdown generalizzato, ma non possiamo escludere che, se le misure non daranno effetti – e non voglio crederlo – saremo costretti a tararle piu’ efficacemente e magari arrivare a lockdown circoscritti, perche’ un lockdown generalizzato veramente dobbiamo evitarlo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il premier ha continuato: “Dobbiamo essere vigili e agire con adeguatezza e proporzionalita’, in modo ragionato, non emotivo”. E ancora: “Stiamo lavorando per tutelare la salute e l’economia, dobbiamo assecondare questa ripresa perche’ si possa confermare anche nell’ultimo trimestre, a beneficio di tutti”, conclude. (Lum/ Dire) 18:57 19-10-20