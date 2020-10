11:13 – Tre milioni e mezzo di famiglie italiane, scrive Auditel-Censis nel terzo rapporto presentato al Senato, non dispongo di collegamento internet nel 2019, dunque non possono svolgere DAD, smart working o altre attività che richiedono l’utilizzo di internet. “Sono invece solo 300mila le famiglie in cui c’è almeno un occupato o uno studente che risultano prive del collegamento” (cit. TGCOM 24).