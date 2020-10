Orrore allo zoo di Shanghai in Cina, guardiano viene sbranato da orsi bruni sotto gli occhi dei visitatori

E’ accaduto al Wild Animal Park sabato pomeriggio

Un guardiano di uno zoo è stato sbranato dagli orsi bruni. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio davanti ai visitatori sotto shock dello zoo Wild Animal Park di Shanghai, in Cina, che hanno assistito involontariamente alla scena. La notizia diffusa dai media asiatici è accompagnata con un video ripreso con un telefonino da un veicolo che dura circa un minuto. Nella clip si vedono otto orsi, in uno stagno in lontananza, che si accaniscono tutti insieme su qualcosa senza che si possa capire esattamente di cosa si tratti. La struttura ha confermato la morte di uno dei lavoranti che stava svolgendo “i suoi compiti” nell’area del parco in cui gli animali selvatici vengono lasciati liberi di vagare per essere ammirati dai turisti che si muovono su appositi bus. Lo Shanghai Wild Animal Park, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è un’enorme struttura che ospita più di 100mila animali appartenenti a più di 200 specie. In alcune zone i visitatori si muovono a piedi, in altre si godono gli animali che vagano indisturbati, stando seduti a bordo dei bus protetti da griglie e paratie di ferro.

C.S. Giovanni D’Agata

Ecco il video scioccante: https://youtu.be/jxFmxLvZqn4