Comunali. Meloni: Su candidati molte proposte interessanti

(DIRE) Roma, 20 Ott. – “Giornata di lavoro proficua nel centrodestra, stiamo vagliando diversi nomi per i candidati sindaco per le grandi citta’ che vanno al voto. Sono molte le proposte interessanti sul tavolo, ci vedremo di nuovo gia’ in settimana, lavoriamo spediti per proposte definitive che arrivino nel minor tempo possibile per avere tempo di raccontare ai cittadini che vanno al voto nella prossima primavera squadra, programmi e personalita’ che guideranno quelle squadre”. Lo ha detto la presidente di fratelli d’Italia Giorgia meloni, al termine del vertice del centrodestra a Roma. (Uct/ Dire) 19:01 20-10-20