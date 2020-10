(DIRE) Napoli, 20 Ott. – E’ in corso di pubblicazione un’ordinanza regionale, firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, che prevede la limitazione degli spostamenti interprovinciali. Per spostarsi da una provincia all’altra del territorio campano sara’ necessario presentare una autocertificazione che giustifichi gli spostamenti per motivi sanitari, scolastici, di lavoro, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali. (Nac/ Dire) 19:25 20-10-20