Coronavirus. Salvini: Nuove limitazioni? Governo paghi Cig poi ne parliamo

(DIRE) Roma, 20 Ott. – “Ci sono centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori che non vedono la cassa integrazione in alcuni casi da Maggio. Prima di qualsiasi limitazione e nuova chiusura chiediamo il pagamento di tutti gli arretrati perche’ sono a carico degli imprenditori. Speriamo di essere fortunati come nel caso di Equitalia. Tra Inps e governo e’ inaccettabile lo scaricabarile”. Lo dice Matteo Salvini mentre protesta con altri parlamentari della Lega davanti alla sede dell’Inps a palazzo Wedekind, chiedendo che vengano pagati gli arretrati della cassa integrazione ai lavoratori. “Visto che il governo sta ipotizzando nuove limitazioni, nuovi sacrifici e nuove chiusure prima paghi tutti gli arretrati e poi ne riparliamo”, aggiunge (Vid/ Dire) 11:26 20-10-20