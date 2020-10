G20. Al via il virtual summit Woman20 a presidenza saudita

Nel 2021 la guida sarà italiana

(DIRE) Roma, 20 Ott. – Si aprono oggi i lavori del quinto summit del Women 20, l’engagement group ufficiale del G20, quest’anno presieduto dall’Arabia Saudita, che ha la funzione di avanzare proposte e raccomandazioni sulla parita’ di genere ai leader delle principali venti economie mondiali. E’ quanto si legge in un comunicato stampa. La tre giorni, che si svolgera’ fino a giovedi’ 22 ottobre, vedra’ protagoniste le delegazioni dei Paesi membri del G20 che si confronteranno sul ruolo e il coinvolgimento femminile nell’ambito del lavoro, della finanza, del digitale e dell’imprenditoria, in un mondo caratterizzato da una crisi globale innescata dalla pandemia COVID-19. L’obiettivo e’ perseguire una ripresa economica equa, basata sul riconoscimento e la partecipazione delle donne nelle attivita’ sociali ed economiche, fondamentali per una crescita piu’ sostenibile del pianeta. A rappresentare l’Italia alla riunione – continua la nota – che per la prima volta si terra’ online, Linda Laura Sabbadini, Chair della delegazione italiana che interverra’ giovedi’ 22 ottobre, alle ore 14.30, durante il panel: ‘W20: Imagine a World Where’; i lavori saranno seguiti nel quartier generale del W20 insediato presso gli uffici della Segreteria nazionale di AIDDA, l’Associazione Imprenditrici Donne e Dirigenti d’Azienda, a Roma alla presenza virtuale della VP nazionale e delegata W20 Antonella Giachetti. Domani e giovedi’ 22 ottobre sara’ possibile seguire i lavori del vertice internazionale registrandosi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccypymOvw_AVx2rOhoVyo-5c yNbo1bvBvA6pkIWcB9IZssrQ/viewform?gxids=7757. (Com/Sim/ Dire) 11:36