Rimini. Buon samaritano trova zaino con 7000 € in zona San Giuliano e lo porta in Questura: i poliziotti trovano il proprietario

Venerdì sera un imprenditore 49enne riminese, uscito dal suo locale in via Ortigara, posava il proprio zaino su una sedia dimenticandosi di riprenderlo. All’interno dello zaino vi erano 7000,00 Euro in contanti, un blocchetto di assegni in bianco ed alcuni effetti personali. Alle ore 02:10 di sabato si presentava in Questura un 31enne tunisino dicendo di aver rinvenuto lo zainetto di cui sopra in zona San Giuliano, fuori da un locale, poggiato su di una sedia. Questo giovane samaritano, che ha da poco perso il lavoro in quanto lavoratore stagionale, si è contraddistinto non solo per il suo estremo gesto di onestà ma anche per la sua umiltà. Il proprietario dello zainetto, subito rintracciato dai poliziotti, ha detto che avrebbe avuto piacere ad incontrare il ragazzo che aveva trovato quando da lui perduto di così prezioso. I poliziotti hanno quindi dato appuntamento al giovane tunisino questa mattina presso i locali della Questura di Rimini. Ad attenderlo, per ringraziarlo, c’era anche il 49enne riminese, che ha voluto regalargli 700 Euro colpito dal suo gesto, che palesa un grande senso civico.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Rimini/articolo/13105f8e6b94b2598016516454